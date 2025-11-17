Суд в Якутии отказал пенсионерке в возврате проданной под влиянием мошенников квартиры

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Сделка состоялась в 2023 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Суд в Якутии отказал пенсионерке в возврате проданной из-за мошенников квартиры

Верховный суд Якутии отменил решение городского суда и отказал пенсионерке, продавшей квартиру под влиянием мошенников, в признании сделки недействительной. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики в беседе с РИА Новости, подобное решение принято впервые.

По данным суда, осенью 2023 года жительница Якутска продала свою квартиру, действуя по указаниям неизвестных лиц, которые убедили ее совершить сделку. Позднее женщина обратилась в суд, добиваясь аннулирования договора купли-продажи и возвращения жилья. Якутский городской суд первоначально удовлетворил ее требования.

Однако покупательница квартиры обжаловала это решение. Верховный суд установил, что при заключении договора пенсионерка «понимала значение своих действий и могла руководить ими». На этом основании решение городского суда было отменено, а в иске о признании сделки недействительной было окончательно отказано.

В пресс-службе подчеркнули, что подобный исход является редким, хотя дела, связанные с мошенничеством, рассматриваются судами регулярно.

