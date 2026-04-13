Кожные инфекции и паралич: какие опасности скрывает тайский массаж

Таиланд поражает повсеместным присутствием массажа: яркие вывески, аромат масел, приветливые улыбки мастеров и удивительно низкие цены.

Приглашение расслабиться после жаркого дня на пляже — часть местной культуры, а для российского туриста еще и непривычно доступная роскошь. Массаж в Таиланде действительно может стать приятным дополнением к отдыху, как и, собственно, дешевым способом себя покалечить.

Когда за доступностью скрываются серьезные риски для здоровья? Кому тайский массаж не подходит в принципе и как избежать негативного опыта, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала тревел-эксперт Оксана Шишмарева.

Оксана Шишмарева

Тревел-эксперт

Почему не всем подходит настоящий тайский массаж

Тайский массаж — особое направление, при котором акцент делается на воздействие на биологически активные точки в теле. Цель — снять усталость и напряжение, привести мышцы в тонус, улучшить общее самочувствие.

Но многие туристы ошибочно полагают, что тайский массаж — это легкие поглаживания и расслабляющие движения.

«На самом деле, это глубокая практика, включающая растяжки, давление локтями и коленями, работу с мышцами и суставами. Такие техники способны снять напряжение и улучшить самочувствие, но при неправильном выполнении могут усугубить существующие проблемы со здоровьем», — подчеркнула тревел-эксперт.

Особенно опасны ошибки в работе с позвоночником, шеей и поясницей.

Когда отсутствие лицензий и опыта специалиста в тайском массаже опасно для здоровья

Одна из главных опасностей — отсутствие должной квалификации у мастеров в некоторых точках. Только часть заведений в Таиланде имеют официальную лицензию — власти активно борются с нелегальными точками, но это не решает проблему полностью.

Несертифицированные массажные салоны или просто уличные кушетки портят репутацию древней практики и могут нанести вред туристам.

«Многие непрофессиональные салоны не спрашивают о вашем здоровье, не интересуются вашими проблемами со спиной, шеей и просто начинают сеанс массажа. В результате это сильное давление, неправильная растяжка и даже потенциально опасные техники, особенно в области позвоночника. Несколько случаев из новостей говорили об инцидентах, когда туристы получали серьезные осложнения после массажа», — подчеркнула Шишмарева.

Кроме того, дешевый уличный массаж может стать причиной кожных инфекций. Болезненную инфекцию работники без сертификатов заносят из-за использования грязных полотенец и некачественных масел. Известны случаи, когда тело покрылось пузырями, убрать которые помогли лишь антибиотики — а их, между прочим, в Таиланде еще и непросто достать.

Не стоит забывать и о гигиенических аспектах. В сомнительных салонах могут использоваться некачественные масла или кремы, вызывающие аллергические реакции. Кроме того, недостаточная дезинфекция массажных столов и инструментов повышает риск заражения грибковыми или бактериальными инфекциями.

Почему отсутствие диагностики перед тайским массажем нельзя игнорировать

В хороших спа-центрах перед массажем обязательно проводят опрос: уточняют, есть ли боли в спине, были ли травмы, имеются ли хронические заболевания. Это позволяет подобрать безопасную технику и уровень давления.

В небольших уличных точках такой практики нет — мастера начинают сеанс без диалога с туристом, что повышает риск осложнений. После подобных процедур туристы нередко жалуются на:

Усиление боли в мышцах и суставах;

Тошноту;

Головокружение;

Временное онемение или даже паралич отдельных конечностей.

О каких скрытых угрозах в салонах тайского массажа не говорят туристам

Еще одна проблема — под вывеской «массаж» в туристических районах иногда предлагают услуги, о которых путешественники не договаривались заранее. Это может быть связано не с культурой, а с криминальными схемами, где желание заработать переходит все границы. Многие туристы оказываются в неловкой или даже опасной ситуации, чувствуя себя уязвимыми.

«Отдых — это не только расслабление, это ответственность за свое тело, свое здоровье и свое удовольствие от путешествия. Иногда внимательность — это лучший способ сохранять отпуск без травм и неприятных сюрпризов», — подчеркнула трэвел-эксперт.

Лучше отдавать предпочтение проверенным сетям спа-центров либо тем местам, которые советуют сотрудники отеля: они заинтересованы в безопасности гостей и дорожат репутацией.

Как обезопасить себя при выборе массажа в Таиланде

Чтобы получить удовольствие от тайского массажа и не испортить отпуск, помогут следующие советы:

Лучше выбирать только лицензированные салоны или заведения, рекомендованные отелями. Уже на месте необходимо проверить наличие сертификатов и разрешений; Перед посещением массажа стоит ознакомиться с реальными отзывами — не рекламными текстами, а мнениями других путешественников. Например, поискать комментарии о безопасности процедур, уровне гигиены и квалификации мастеров — если несколько гостей жаловались на боль во время массажа или проблемы после него, лучше выбрать другое место; До начала сеанса необходимо сообщить мастеру о имеющихся проблемах со здоровьем: хронических заболеваниях, недавних травмах, болях в спине или шее. Не стоит стесняться подробно описать свое состояние — это поможет специалисту подобрать подходящую технику и избежать опасных манипуляций; В первый раз следует попросить мягкий уровень давления («софт»), уточнить, какие методы будут использоваться, и уже на самом сеансе предупреждать, если какая-то зона особенно чувствительна. Профессионал всегда учтет пожелания клиента и скорректирует подход. Если во время массажа техника кажется слишком интенсивной или вызывает дискомфорт, нужно сразу сообщить об этом мастеру. Терпеть боль не следует — это может привести к травме.

«Нужно не только быть внимательным, но и применять критическое мышление, бдительность на отдыхе», — заключила эксперт.