Суд в Новгородской области оставил сироту в приемной семье при живой прабабушке

Прабабушка пыталась забрать ребенка под свою опеку, но пока она собирала необходимые документы, девочку передали в приемную семью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Осиротевшая Ника из Новгородской области останется в семье муниципального чиновника. Накануне суд принял решение по громкому делу об усыновлении.

Девочка попала в детдом после того, как скончались оба ее родителя. Забрать ребенка под свою опеку пыталась прабабушка, но пока она собирала необходимые документы, Нику передали в приемную семью — главе Солецкого округа Максиму Тимофееву.

Родственники девочки попытались оспорить это в суде. И накануне было принято решение оставить ребенка в семье главы округа, а не с прабабушкой. Ведь по закону приоритетное право на опеку имеют только близкие родственники, к которым прабабушки не относятся.

Мужчина уже предложил родным девочки встретиться и обсудить, как растить Нику в этой непростой ситуации. Родственница же с решением суда не согласна и планирует направить апелляцию.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

7:55
Корабль «Прогресс» успешно пристыковался к МКС
7:50
Кожные инфекции и паралич: какие опасности скрывает тайский массаж
7:42
Суд в Новгородской области оставил сироту в приемной семье при живой прабабушке
7:30
«Ураганом» по боевикам. Лучшее видео из зоны СВО
7:27
Бывшие жены вправе претендовать? Как разделят наследство Алексея Пиманова
7:14
Шашлыки на даче: как не наткнуться на штрафы и уголовную ответственность

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
«Уйди отсюда!» — Филипп Киркоров впал в ярость во время выступления
Семь верст сквозь метель: в Петербурге представили драму о подвиге, который не должен быть забыт
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео