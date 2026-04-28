«Ураганом» по боевикам. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы выполнили залп реактивных снарядов калибра 220 мм.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
РСЗО «Ураган» разбомбила пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области
Артиллерийский расчет ракетной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» нанес удар по живой силе и пункту управления дронами ВСУ в Харьковской области.
Военнослужащие самоходного артиллерийского полка четвертой танковой дивизии получили данные воздушной разведки и атаковали выявленные цели. Разведчики обнаружили пункт временного размещения украинских боевиков на окраине одного из населенных пунктов в Купянском районе, а также площадку запуска тяжелых гексакоптеров.
Командование передало координаты дежурному расчету «Урагана». После выхода на огневую позицию артиллеристы подготовили установку и выполнили залп реактивных снарядов калибра 220 мм. Удар пришелся по пункту управления дронами и скоплению личного состава.
Средства объективного контроля подтвердили поражение целей. После выполнения задачи расчет оперативно покинул позицию и переместился в район ожидания, чтобы исключить ответный огонь и атаки беспилотников противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 апр
- Дроны против артиллерии на правом берегу Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 апр
- Зенитчики сорвали попытку удара ВСУ по гражданским объектам. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 апр
- Российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 апр
- «Сдвинуть с мертвой точки»: Япония хочет возобновить диалог с Россией
- 24 апр
- «Орлан-10» обнаружил — «Мста-С» уничтожила. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 апр
- «Акация» уничтожила скопление техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 апр
- Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
- 22 апр
- Армия России поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ
- 22 апр
- Российские снайперы прикрыли штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 апр
- Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
25%
Нашли ошибку?