«Ураганом» по боевикам. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы выполнили залп реактивных снарядов калибра 220 мм.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

РСЗО «Ураган» разбомбила пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области

Артиллерийский расчет ракетной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» нанес удар по живой силе и пункту управления дронами ВСУ в Харьковской области.

Военнослужащие самоходного артиллерийского полка четвертой танковой дивизии получили данные воздушной разведки и атаковали выявленные цели. Разведчики обнаружили пункт временного размещения украинских боевиков на окраине одного из населенных пунктов в Купянском районе, а также площадку запуска тяжелых гексакоптеров.

Командование передало координаты дежурному расчету «Урагана». После выхода на огневую позицию артиллеристы подготовили установку и выполнили залп реактивных снарядов калибра 220 мм. Удар пришелся по пункту управления дронами и скоплению личного состава.

Средства объективного контроля подтвердили поражение целей. После выполнения задачи расчет оперативно покинул позицию и переместился в район ожидания, чтобы исключить ответный огонь и атаки беспилотников противника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

28 апр
Дроны против артиллерии на правом берегу Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
27 апр
Зенитчики сорвали попытку удара ВСУ по гражданским объектам. Лучшее видео из зоны СВО
25 апр
Российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 апр
«Сдвинуть с мертвой точки»: Япония хочет возобновить диалог с Россией
24 апр
«Орлан-10» обнаружил — «Мста-С» уничтожила. Лучшее видео из зоны СВО
23 апр
«Акация» уничтожила скопление техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 апр
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
22 апр
Армия России поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ
22 апр
Российские снайперы прикрыли штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
21 апр
Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
Последние новости

7:55
Корабль «Прогресс» успешно пристыковался к МКС
7:50
Кожные инфекции и паралич: какие опасности скрывает тайский массаж
7:42
Суд в Новгородской области оставил сироту в приемной семье при живой прабабушке
7:30
«Ураганом» по боевикам. Лучшее видео из зоны СВО
7:27
Бывшие жены вправе претендовать? Как разделят наследство Алексея Пиманова
7:14
Шашлыки на даче: как не наткнуться на штрафы и уголовную ответственность

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
«Уйди отсюда!» — Филипп Киркоров впал в ярость во время выступления
Семь верст сквозь метель: в Петербурге представили драму о подвиге, который не должен быть забыт
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео