Мироточение иконы Николая II в храме принимают как знак грядущей беды

В храме Девяти мучеников Кизических мироточит икона Николая II

В храме Девяти мучеников Кизических в России заметили мироточение иконы Николая II. Об этом сообщает МК.

Протоиерей подтвердил, что из иконы действительно начинает выделяться миро, и отметил, что внешнее вмешательство исключено, так как образ находится под защитой специального киота. Он напомнил, что подобные явления ранее происходили перед крупными потрясениями и конфликтами, что усилило тревогу среди прихожан.

Миро — это ароматное масло, которое в православной традиции считается священным. Оно используется в таинствах (например, миропомазании), освящается особым образом и символизирует благодать святого духа.

В православии мироточение считается особым благословением и знаком присутствия святого духа. Верующие воспринимают такие случаи как предупреждение о возможных трудностях и напоминание о духовной ответственности. Специалисты отмечают, что подобные проявления в церковной традиции часто толкуют как предупреждение свыше.

Настоятель храма, протоиерей Антоний Серов, призвал уделять больше внимания молитвам, участию в таинствах и общему духовному единству, подчеркивая, что такие явления требуют повышенной внимательности. Историки и священники отмечают, что мироточение иногда предшествует значимым событиям, однако напоминают: главная задача верующих — укреплять веру и жить согласно заповедям, несмотря на внешние обстоятельства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.