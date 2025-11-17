Мироточение иконы Николая II в храме принимают как знак грядущей беды

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Настоятель трактует происходящее как предупреждение о страшных событиях в ближайшем будущем.

На что указывает мироточение иконы

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В храме Девяти мучеников Кизических мироточит икона Николая II

В храме Девяти мучеников Кизических в России заметили мироточение иконы Николая II. Об этом сообщает МК.

Протоиерей подтвердил, что из иконы действительно начинает выделяться миро, и отметил, что внешнее вмешательство исключено, так как образ находится под защитой специального киота. Он напомнил, что подобные явления ранее происходили перед крупными потрясениями и конфликтами, что усилило тревогу среди прихожан.

Миро — это ароматное масло, которое в православной традиции считается священным. Оно используется в таинствах (например, миропомазании), освящается особым образом и символизирует благодать святого духа.

В православии мироточение считается особым благословением и знаком присутствия святого духа. Верующие воспринимают такие случаи как предупреждение о возможных трудностях и напоминание о духовной ответственности. Специалисты отмечают, что подобные проявления в церковной традиции часто толкуют как предупреждение свыше.

Настоятель храма, протоиерей Антоний Серов, призвал уделять больше внимания молитвам, участию в таинствах и общему духовному единству, подчеркивая, что такие явления требуют повышенной внимательности. Историки и священники отмечают, что мироточение иногда предшествует значимым событиям, однако напоминают: главная задача верующих — укреплять веру и жить согласно заповедям, несмотря на внешние обстоятельства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Москву ожидает ледяной дождь, Петербург — мокрый снег
14:37
Санкт-Петербургский Дом музыки проводит Высшие исполнительские курсы в Ялте
14:32
Путин на встрече с Черногаевым обсудил бесплатную юридическую помощь
14:32
Собянин: современные школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе Новой Москвы
14:21
Фрагменты Ил-2 и Т-34 времен Великой Отечественной войны обнаружили в Крыму
14:15
Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза
От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году