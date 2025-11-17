Надзирательница была арестована за сексуальные отношения с насильником

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Мужчина признан «исключительно опасным», но девушка решилась на запретные отношения.

Надзирательница завела отношения с насильником в Британии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Великобритании, 29-летняя Черри-Энн Остин-Сэддингтон, служившая надзирательницей в исправительном учреждении, оказалась в центре скандала после того, как вступила в интимные отношения с заключенным Брэдли Тренгроувом, отбывавшим срок за изнасилование. Как сообщает The Guardian, позже она была задержана при попытке передать ему шприц с препаратом, предназначенным для искусственного оплодотворения.

Запретная связь началась летом 2022 года. Тренгроув спрятал записку с номером своего нелегального телефона между страницами журнала, который женщина получила на смене. Остин-Сэддингтон призналась, что пару минут колебалась, прежде чем отвечать на его сообщение.

Этот импульсивный шаг положил начало тайным отношениям. Влюбленные переписывались, разговаривали и встречались в тюремных мастерских, стараясь укрыться от взглядов охраны и камер наблюдения.

Тренгроув, признанный судом «исключительно опасным», был осужден на 13 лет за многократное изнасилование несовершеннолетней. После вынесения приговора еще два десятка женщин заявили, что он нападал и на них. Несмотря на его прошлое, надзирательница поверила словам заключенного о том, что обвинения якобы сфабрикованы.

Со временем связь переросла в почти «семейные» отношения: пара созванивалась, строила планы и обсуждала совместное будущее. Девушка даже забеременела, однако беременность завершилась выкидышем. После этого, по ее словам, Тренгроув стал контролирующим и ревнивым.

Весной 2023 года Остин-Сэддингтон задержали, когда она пыталась передать заключенному шприц с веществом для предполагаемого искусственного оплодотворения. Как именно ей удалось получить препарат, следствию установить не удалось.

В мае 2025 года суд признал обоих виновными. Тренгроув получил дополнительный срок за подстрекательство к нарушению закона. Бывшей надзирательнице назначили наказание за злоупотребление служебным положением.

Хотя Черри-Энн избежала тюрьмы и получила условный приговор, ее жизнь изменилась радикально: в феврале 2024 года она перенесла инсульт и осталась парализованной ниже груди.

«Я понимаю, что меня не отправили в тюрьму, но я словно заключена в собственном теле», — сказала она суду.

Теперь женщина сотрудничает с благотворительными организациями и помогает людям, пережившим сексуальное насилие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
«Динамо» меняет тренерский штаб: Кудашов отправлен в отставку
13:15
Тело 11-летней девочки нашли в мусорном баке через год после ее смерти от голода
13:02
Мать обезглавленного в Балашихе ребенка была должницей по микрозаймам
12:55
Бывшую главу правительства Бангладеш приговорили к смертной казни
12:17
ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области
12:13
Орбан назвал примитивными утверждения о «троянском коне» Путина

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году