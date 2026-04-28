Врачи перечислили смертельно опасные привычки: связаны с питанием и физической активностью

|
Дарья Орлова
Привычный рацион и пассивный досуг могут запустить необратимые процессы в организме.

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Для снижения вероятности возникновения онкологических заболеваний необходимо исключить из жизни три пагубные привычки, связанные с питанием и физической активностью. Об этом заявил онколог Вишвдип Диллон в беседе с изданием Eating Well.

Специалист подчеркнул, что одним из самых серьезных факторов риска является регулярное употребление алкогольных напитков. По словам доктора, спиртное зачастую становится катализатором развития злокачественных опухолей в ротовой полости, гортани, пищеводе и печени. Кроме того, пристрастие к алкоголю связывают с патологиями молочной железы и толстой кишки.

В перечень критических угроз здоровью эксперт также внес гиподинамию. Недостаток движения и сидячий образ жизни существенно повышают шансы столкнуться с поражением эндометрия и органов пищеварения.

Третьим опасным фактором онколог назвал любовь к переработанным продуктам, таким как колбасы, копчености, консервы и вяленое мясо.

«В рационе питания должна преобладать не мясная продукция повышенной степени переработки, а богатые клетчаткой продукты растительного происхождения и белок», — заявил Вишвдип Диллон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
