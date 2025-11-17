Бывшую главу правительства Бангладеш приговорили к смертной казни

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Специальный трибунал в Дакке вынес заочный приговор экс-премьеру Шейх Хасине, обвинив ее в преступлениях против человечности.

Что сделала экс-премьер Бангладеш

Фото: www.globallookpress.com/Salim

Экс-премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заочно получила смертный приговор по делу о преступлениях против человечности, совершенных при подавлении студенческих протестов в прошлом году. Об этом сообщает BBC.

Судья Голам Мортуза Мозумдер заявил, что обвиняемая, занимая пост главы правительства, «совершила преступления против человечности, отдав приказ использовать беспилотники, вертолеты и смертоносное оружие».

Процесс проходил в заочном формате, поскольку Хасина после смещения с должности находится в Индии. Она отвергает обвинения и называет судебный орган «политически мотивированным фарсом», подчеркивая, что ей вменяют действия, которые она считает сфабрикованными.

В июле-августе 2024 года в Бангладеше прошли массовые студенческие протесты против дискриминационной системы квот в государственных службах. Правительство, возглавляемое Хасиной, отдало приказ применить силу против демонстрантов: использовались полиция, армия, бронетехника, даже вертолеты и дроны.

По оценкам ООН, за несколько недель погибло до 1400 мирных граждан, тысячи были ранены или пропали без вести. Зафиксированы случаи убийства студентов, расправы на местах, сожжение тел для сокрытия следов и отказ в медицинской помощи раненым.

Бывшую главу правительства Бангладеш приговорили к смертной казни
