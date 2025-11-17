Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Всего на ужин пришли десять человек.

Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу в США

Фото: 5-tv.ru

Mirror: Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако

Житель американского штата Техас убедил хирургов позволить ему сохранить ногу после ампутации, чтобы приготовить из нее ужин для своих друзей. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина попал в аварию на мотоцикле, в результате которой ему пришлось ампутировать конечность. Стопа была настолько повреждена, что восстановление было невозможно. Спустя три недели после операции мужчина устроил ужин для десятерых друзей и подал им собственную ногу, приготовленную в виде тако с фахитас.

«Неловкость была ощутима за тем столом, когда мы расставляли тарелки. Было очень приятно, что все собрались вместе; мне было приятно разделить себя с ними», — рассказал мужчина.

Перед тем как его друзья начали есть необычное блюдо, раздался возглас «ура». По словам мужчины, ногу нарезали на кусочки и обжарили перед подачей. Он отметил, что блюда были «вкусные, но невероятно жесткие». Некоторые друзья пережевывали мясо по три-четыре минуты, а одна участница ужина не смогла проглотить кусок, состоявший только из сухожилия, и выплюнула его.

Инцидент вызвал интерес общественности, поскольку в США нет федерального закона, запрещающего каннибализм. В штате Айдахо за употребление человеческого мяса предусмотрена уголовная ответственность, но в остальных 49 штатах это технически не запрещено.

