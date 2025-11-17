Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако
Всего на ужин пришли десять человек.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Mirror: Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако
Житель американского штата Техас убедил хирургов позволить ему сохранить ногу после ампутации, чтобы приготовить из нее ужин для своих друзей. Об этом сообщает Mirror.
Мужчина попал в аварию на мотоцикле, в результате которой ему пришлось ампутировать конечность. Стопа была настолько повреждена, что восстановление было невозможно. Спустя три недели после операции мужчина устроил ужин для десятерых друзей и подал им собственную ногу, приготовленную в виде тако с фахитас.
«Неловкость была ощутима за тем столом, когда мы расставляли тарелки. Было очень приятно, что все собрались вместе; мне было приятно разделить себя с ними», — рассказал мужчина.
Перед тем как его друзья начали есть необычное блюдо, раздался возглас «ура». По словам мужчины, ногу нарезали на кусочки и обжарили перед подачей. Он отметил, что блюда были «вкусные, но невероятно жесткие». Некоторые друзья пережевывали мясо по три-четыре минуты, а одна участница ужина не смогла проглотить кусок, состоявший только из сухожилия, и выплюнула его.
Инцидент вызвал интерес общественности, поскольку в США нет федерального закона, запрещающего каннибализм. В штате Айдахо за употребление человеческого мяса предусмотрена уголовная ответственность, но в остальных 49 штатах это технически не запрещено.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?