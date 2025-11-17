Экс-премьер РФ Михаил Касьянов* внесен в список террористов и экстремистов

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы Росфинмониторинга.

Перечень службы обновился в понедельник, 17 ноября. Согласно новым данным, кроме Михаила Касьянова в этот список также попали экономист Сергей Гуриев* и главный редактор издания «Новая Европа. Европа»** Кирилл Мартынов*.

Михаил Касьянов и Сергей Гуриев проживают за пределами России. В октябре 2025 года они стали фигурантами дела о захвате власти и организации террористического сообщества, которое расследуется ФСБ РФ. Об этом сообщал «Интерфакс».

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно арестовал певицу Елизавету Гырдымову*, более известную под псевдонимом Монеточка. Ей предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Исполнительница неоднократно выступала с антироссийскими высказываниями и собирала средства на нужды боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

* — признан в РФ иноагентом

** — признана нежелательной организацией