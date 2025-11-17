«Она сильно изменилась»: мужчина развелся с секс-куклой ради нового партнера*

Mirror: Мужчина развелся с секс-куклой ради нового партнера*

Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко, чья личная жизнь давно стала интернет-феноменом, объявил о расставании со своей секс-куклой Марго — и сделал это после признания, которое едва ли кто-то мог предугадать. Спортсмен вступил в отношения с мужчиной, австрийским официантом, с которым недавно сыграл свадьбу*. Об этом сообщает Mirror.

От свадьбы с куклой до нового брака

Толочко впервые прославился в 2020 году, когда в разгар пандемии женился на секс-кукле Марго. Она была невестой в полном свадебном образе, а Юрий торжественно произнес клятвы — однако его брак с искусственной партнершей просуществовал недолго.

По словам мужчины, отношения начали разрушаться почти сразу. Он признавался, что записал Марго на пластическую операцию, утверждая, что из-за внимания прессы у куклы будто бы появился комплекс.

«Она сильно изменилась. Сначала мне было трудно это принять, но потом привык. Было много критики, и мы решили сделать ей операцию», — говорил Толочко журналистам.

Пугающие признания о сексуальных предпочтениях

В интервью Юрий рассказывал о своих отношениях с Марго так откровенно, что его слова вызвали шок даже у самых лояльных поклонников.

Он утверждал, что секс-кукла позволяет ему все, включая сценарии, которые он описывал как жестокие.

«Мне нравится, что я могу полностью ее контролировать. Мне нравится причинять и чувствовать боль», — говорил он.

По словам мужчины, их интимная жизнь стала настолько интенсивной, что незадолго до Рождества Марго не выдержала — Толочко заявил, что она сорвалась и они расстались.

От куклы до пепельницы

После разрыва Юрий продолжил удивлять публику. В 2021 году он заявил, что влюбился… в пепельницу. Тогда он описывал предмет как «брутальный», «с историей» и рассказывал, что его «запах и холод металла» его возбуждали.

Позже Толочко объяснил, что идентифицирует себя как пансексуал*.

«Я могу влюбиться в образ, в характер, в душу — не только в человека», — признавался он.

Новая любовь

Теперь, похоже, мужчина нашел стабильность в отношениях с человеком. Толочко объявил о свадьбе с официантом* из Австрии. По словам Юрия, он впервые «чувствует полноценную связь» с живым партнером и надеется, что этот брак будет долгим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России