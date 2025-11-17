Имя Александра Дугина всплыло в переписке Эпштейна и Бэннона

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что его имя упоминалось в переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с бывшим советником президента США Дональда Трампа во время его первого срока Стивом Бэнноном. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам Дугина, в одном из фрагментов переписки Эпштейна с Бэнноном его имя действительно встречалось, однако речь не шла о его участии в каких-либо действиях. Он отметил, что Бэннон обсуждал с Эпштейном вопросы, связанные с ним, но Дугин не знает, что именно стало темой диалога.

Философ рассказал, что еще до 2014 года встречался с Бэнноном, при этом подчеркнул, что у него нет никакого компромата. Дугин рассказал, что в прошлом были попытки обвинить его окружение, но эти попытки, по его словам, оказались частью крупной и непонятной схемы заговора, в которой не удалось обнаружить так называемый «русский след».

Эпштейн, как напоминают СМИ, в 2019 году получил обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, что могло повлечь до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре для вовлечения в такую деятельность, за что полагалось до пяти лет тюрьмы. Следствие утверждало, что в период с 2002 по 2005 год Эпштейн совершал сексуальные действия с десятками несовершеннолетних девушек в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде, расплачиваясь с ними наличными и поручая некоторым жертвам привлекать новых девушек. Отмечалось, что возраст ряда пострадавших не достигал 14 лет.

Финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере в 2019 году, где он ожидал суда по делу о секс-торговле. Расследование установило, что он совершил самоубийство. На фоне его смерти продолжают распространяться различные конспирологические версии, в том числе связанные с тем, что в опубликованных властями США видеозаписях якобы отсутствует несколько минут записи в день гибели Эпштейна.

