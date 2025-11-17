МГУ представил детальную модель восстановления ДНК

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Цель — разработка новых противоопухолевых препаратов.

Фото: 5-tv.ru

Ученые Московского государственного университета разработали молекулярную модель восстановления ДНК, которая позволит продвигать исследования в области противоопухолевых препаратов нового поколения. Об этом сообщает портал Научная Россия.

В центре работы исследователей находятся ингибиторы PARP — ферментов, участвующих в клеточном ответе на повреждение ДНК. Эти соединения считаются одним из наиболее перспективных направлений в терапии опухолей, поскольку их воздействие нарушает жизненно важные механизмы восстановления ДНК и может приводить к гибели поврежденных клеток, включая опухолевые. В научном материале подробно объясняется, что такие ингибиторы способны блокировать связывание PARP с поврежденной ДНК или подавлять синтез сигнального полимера, мешая набору белков репарации.

Авторы исследования подчеркивают, что продвижение таких препаратов требует точной модели взаимодействия фермента с нуклеосомной ДНК. В МГУ эти процессы изучаются с применением spFRET-микроскопии, позволяющей отслеживать работу отдельных молекул в реальном времени. Для интерпретации данных используется молекулярное моделирование, поскольку визуальная информация сама по себе требует глубокой реконструкции и анализа.

Работа проводится на основе специально реконструированных нуклеосомных частиц, что дает возможность моделировать естественный механизм распознавания повреждений PARP. В лаборатории применяются методы spFRET, вестерн-блоттинга и гель-шифт-анализа, которые собирают ключевые экспериментальные данные, затем объединяемые в компьютерной модели. Исследователи отмечают, что молекулярный докинг позволил создать структурную модель комплекса PARP с нуклеосомой, где можно рассмотреть взаимодействия между аминокислотами фермента и фрагментами ДНК.

В НИИ физико-химической биологии МГУ имени А. Н. Белозерского подчеркивают, что созданная модель открывает новые возможности для поиска отечественных ингибиторов PARP. Уже разработаны первичные прототипы будущих препаратов, которые, как отмечает издание, показывают обнадеживающие результаты и подтверждают перспективность выбранного направления.

