Мишустин назвал Монголию стратегическим партнером РФ в Азии

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Контакты президентов двух стран лишь подтверждают обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества.

Фото, видео: 5-tv.ru

Мишустин: Монголия является стратегическим партнером РФ в Азии

Россия считает Монголию близким другом и стратегическим партнером в Азии и заинтересована в развитии совместных проектов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с монгольским коллегой Гомбожавын Занданшатаром в рамках заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Монголия — наш стратегический партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения базируются на давней и традиционной дружбе и взаимной поддержке народов России и Монголии», — заявил российский премьер-министр.

По словам российского премьера, Россия создает благоприятные условия для продвижения стратегических проектов в области энергетики, в промышленности, а также в транспортной сфере и гуманитарных отношениях.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что контакты президента России Владимира Путина и монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха только подтверждают заинтересованность сторон в развитии двустороннего сотрудничества.

Глава правительства также отметил плодотворную деятельность межправкомиссии и надеется, что в кратчайшие сроки у нее появится сопредседатель от монгольской стороны.

«Предлагаем провести очередное заседание межправкомиссии в Улан-Баторе до конца года при согласовании с вами даты», — заявил Мишустин.

