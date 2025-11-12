Мишустин назвал создание надежной инфраструктуры связи приоритетом правительства

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Развитие системы важно в том числе для беспилотных технологий.

Как в России планируют развивать системы связи

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Создание современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры является приоритетным направлением работы правительства России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

«Для стабильной работы организаций, всех секторов экономики потребуется и качественная связь. И одним из приоритетов правительства, конечно, является формирование современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры», — отметил он.

По словам премьер-министра РФ, развитие такой системы также имеет значение для развития других отраслей, среди которых беспилотные технологии.

В этот же день Мишустин заявил, что IT-отрасль РФ показывает рекордные темпы роста и занимает лидирующие позиции в числе всех крупных отраслей экономики по основным показателям за последние пять лет. При этом он подчеркнул, что правительство по-прежнему ведет курс на кратное увеличение использования национального программного обеспечения. Премьер-министр добавил, что отечественные решения получают преференции при государственных закупках и внедряются на объектах критической информационной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал, как фестиваль колледжей Москвы помогает сделать первые шаги в мир ИТ.

