С пятой попытки: Том Круз получил почетный «Оскар»

Дарья Орлова
На церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе ему вручили награду за выдающийся вклад в кинематограф.

Кто получил почетный Оскар

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

Том Круз получил почетный «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 16-й церемонии Governors Awards, где в этом году почетный «Оскар» получил актер Том Круз. Мероприятие прошло в большом бальном зале Ray Dolby в Ovation Hollywood.

Награду Крузу передал режиссер Алехандро Гонсалес Иньяритту, который сейчас работает над новым фильмом с участием актера. Лента должна выйти 26 октября 2026 года, но пока остается без названия. За свою карьеру Круз четыре раза номинировался на «Оскар», но статуэтку до сих пор не получал. В этот вечер также были отмечены хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас, а Долли Партон удостоилась премии имени Джина Хершолта и записала обращение, так как не смогла присутствовать лично.

На красной дорожке появились актеры и создатели фильмов, которые могут претендовать на награды грядущего сезона. Среди гостей отметились Кейт Уинслет и Сэм Уортингтон из картины «Аватар: Огонь и пепел», Эмма Стоун и Йоргос Лантимос, задействованные в «Богонии», а также Леонардо Ди Каприо и Теяна Тейлор, представляющие проект «Битва за битвой». Публика увидела Джекоба Элорди, Оскара Айзека, Гвинет Пэлтроу, Эль Фаннинг, Хью Джекмана, Ариану Гранде, Синтию Эриво и многих других актеров, чьи работы обсуждают в контексте новой оскаровской гонки.

Гостями церемонии стали также Дженнифер Лоуренс, снявшаяся в драме «Умри моя любовь», Дакота Джонсон, выпустившая режиссерский дебют, Кристен Стюарт, Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Сидни Суини и Дженнифер Лопес. Засветившиеся на ковровой дорожке актеры представляют проекты, созданные разными американскими киностудиями, активно продвигающими свои фильмы в оскаровский сезон.

Премия Governors Awards проводится с 2009 года и присуждается за исключительный вклад в развитие киноискусства. Лауреатов выбирает совет управляющих академии. Победителями становятся те, кто удостоен почетной премии академии, гуманитарной награды Джина Хершолта или продюсерской премии Ирвинга Тальберга. В прошлые годы награды получили Куинси Джонс, Джульетт Тейлор, Ричард Кертис и продюсеры франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.

Победители текущих Governors Awards традиционно становятся частью большого оскаровского сезона, итогом которого станет церемония «Оскар» 2026 года. В декабре стартует предварительное голосование академиков, шорт-лист объявят 16 декабря, а финальное решение будет принято накануне церемонии, которая пройдет 15 марта 2026 года. Вести шоу поручено комику Конану О’Брайену.

