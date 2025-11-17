В Первоуральске задержан мужчина, угрожавший взорвать дом гранатой

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Ранее он уже был судим по делу о разбойном нападении.

Мужчина задержан после угрозы взрыва дома в Первоуральске

Фото: Известия/Нина Катаева

В Первоуральске мужчина, который взял свою сожительницу в заложники и угрожал подорвать дом с гранатой, задержан. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно данным канала, злоумышленником оказался мужчина 52 лет по имени Азат. Дебошира везут в участок для проведения допроса. Ранее он уже был судим по делу о разбойном нападении и отсидел за решеткой десять лет.

Ранее стало известно, что житель Первоуральска Свердловской области удерживает свою сожительницу в квартире и угрожает взорвать гранату. В связи с угрозой все жители дома были эвакуированы. Пострадавших нет. На месте происшествия работают силовые и оперативные службы. По словам главы города Игоря Кабеца, ситуация находится под контролем.

5-tv.ru ранее писал, что поджигатель кинотеатра в ТЦ «Авиапарк» рассказал о вербовке якобы полицейским. Злоумышленники принудили его провести онлайн-обыск квартиры по видеосвязи, потом сфотографировать банковскую карту отца и попытаться перевести с нее деньги.

