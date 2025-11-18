Буланову бросили все ее «энергосберегающие» танцоры

Певица уверена, что зрители будут ходить на ее концерты и без ставших звездами соцсетей танцоров.

От певицы Булановой ушли все трое прославившихся в соцсетях танцоров

Певица Татьяна Буланова осталась без своих «энергосберегающих» танцоров. Сегодня стало известно, что из коллектива ушли супруги Алена и Максим Алалыкины.

Новый виток славы звезды 90-х связан как раз с ними. Именно медленные, но синхронные движения подтанцовки начали повторять буквально все — от школьников до пенсионеров. В результате коллектив, который работал с Булановой почти четверть века, не выдержал такой славы и подставил певицу в самый разгар гастролей.

«У нас был маршрут, который проходил 35 дней. они отработали неделю и три недели просто бросили коллектив. Они сами изъявили желание. Ну, изъявили и изъявили», — рассказала певица.

Напомню, что еще в сентябре третий танцор взял паузу в выступлениях якобы из-за проблем со спиной. Но Татьяна Буланова уверена, что и без подтанцовки зрители будут приходить на ее концерты. А вот что за проекты планируют теперь уже бывшие коллеги, пока неизвестно.

