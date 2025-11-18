Ревность и разбой: угрожавший взорвать дом в Первоуральске мужчина был судим

52-летний мужчина предстанет перед судом, ему грозит длительный срок.

Фото, видео: Известия/Нина Катаева; 5-tv.ru

Угрожавший взорвать дом в Первоуральске мужчина был судим

Бессонная ночь выдалась сегодня у жителей Первоуральска в Свердловской области. Весь город следил за семейной драмой, которая могла закончиться взрывом дома. Из многоэтажки эвакуировали более 50 семей. Несколько часов они провели в пунктах временного размещения и только под утро вернулись в свои квартиры.

Экстренные службы поднял по тревоге буйный и, как выяснилось, очень ревнивый сосед. Как проходила операция по задержанию и что теперь грозит дебоширу, узнала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Небольшой Первоуральск переполошил житель этого дома. Около семи часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что ранее судимый мужчина заперся в квартире с гранатой и удерживает в ней женщину.

Больше пяти часов полицейские держали двор на улице Малышева в оцеплении. Людей эвакуировали. Полсотни семей все это время находились в соседней школе и гостинице.

«Сказали, выходите на улицу и берите документы. Я даже домой не заходила», — поделилась жительница дома.

В подъезде, где забаррикадировался мужчина, находится газовое оборудование, как и в ближайших домах. Первым делом экстренные службы отключили подачу топлива.

«Недавно появился… Не знаю (с кем жил. — Прим. Ред.), с женщиной, владельцем квартиры», — рассказал житель многоэтажки.

В заложниках буйного соседа, установили следователи, была его сожительница. Как рассказали соседи, перед инцидентом из их квартиры слышали крики, якобы мужчина заподозрил свою спутницу в неверности.

Операцию по задержанию проводили прямо через окно. Как сообщают очевидцы, силовики говорили с ним с улицы, подставив лестницу, и в удобный момент просто перетащили его через раму.

«Я видела, что его сначала взяли за руку, а потом скинули просто на землю», — рассказала очевидица.

Уже удалось установить личность задержанного. Это 52-летний местный житель, в криминальном прошлом которого уже есть статья за разбой. Как сообщили в полиции, несмотря на угрозы, которые поступали от дебошира, никаких опасных предметов при нем не нашли.

Спустя несколько часов после задержания в квартире дебошира продолжают следственные действия. Жителей пускают в подъезд только по прописке.

Постепенно возвращаются домой и хозяева квартир в соседних подъездах. А агрессивный нарушитель проведет эту ночь в полиции. Теперь задержанному грозит внушительный тюремный срок.

