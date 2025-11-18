Похоже на апокалипсис: ураганы и снегопады накрыли несколько российских регионов
Непогода застала врасплох жителей Дальнего Востока и Сибири.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Пурга срывала крыши с домов и сбивала людей с ног в Норильске
Погодный апокалипсис наступил сразу в нескольких российских регионах.
Ураган в Норильске сорвал с домов крыши и повредил припаркованные авто. Дороги закрыли для проезда. А штормовые порывы даже сбивали жителей с ног.
Снежный циклон накрыл и Камчатку. Задерживаются авиарейсы. Отменили занятия в школах. Непросто приходится водителям — под снегом на трассах скрывается ледяная корка.
На Сахалине из-за снегопада также перекрыли федеральную трассу. Видимость там почти нулевая. Не работает паромная переправа.
Метель ждут и в Петербурге, в городе объявлено экстренное предупреждение. А в столице прогнозируют температурные качели. Сегодня в Москве пройдут ливни, а ветер усилится до 17 метров в секунду. Но уже завтра резко похолодает.
