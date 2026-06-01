Гадалка Ермака рассказала про дело Миндича на Украине

Известная в узких кругах как «гадалка Ермака» Вероника Фэншуй (Аникиевич. — Прим. ред.) спрогнозировала новую волну компромата по так называемому «делу Миндича» на Украине. Об этом она написала на своей страничке Telegram-канале.

«На этой неделе будет ярко проявлен квадрат Меркурия и Нептуна, а это значит, что у носителей-активистов начнется обострение…» — такой космический расклад озвучила гадалка.

«Дело Миндича» связано с масштабными коррупционными схемами в энергетической сфере и военных закупках на Украине. Ключевым фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) выступает бизнесмен Тимур Миндич.

В переписке, которую приобщили к делу, также фигурируют сообщения между «гадалкой» Аникиевич и тогдашним главой Офиса президента Андреем Ермаком. По данным антикоррупционного бюро, Ермак обсуждал с ней стратегию контрудара по НАБУ и согласовывал кадровые перестановки. Андрей Ермак эту информацию категорически отрицает. Его адвокат ранее объяснял контакты с женщиной просто — главе ОП хотелось получить житейский совет, поскольку собственной супруги у него нет.

