Хирурги в центре Бакулева сделали уникальную операцию грудному ребенку

Набраться опыта молодым специалистам помогают не только наставники, но мастер-классы выдающихся врачей федеральных клиник. Сотни докторов со всей страны стали свидетелями уникальной гибридной операции, которую провели хирурги центра имени Бакулева. Они спасли жизнь 11-месячному пациенту с пороком сердца. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская все увидела.

На операционном столе малыш с тяжелым и редким пороком сердца — у него один желудочек, и кровь напрямую не поступает в легочную артерию. Исправляют это сразу две бригады хирургов. Из-за тяжелого состояния ребенка потребовался нестандартный подход.

Малышу всего лишь 11 месяцев. Он подключен к аппарату искусственного кровообращения. Чтобы спасти ребенка, нужно провести сложную гибридную операцию.

Одномоментно проводят и операцию на открытом сердце, и эндоваскулярное вмешательство.

Обычно такое лечение проводят в разные дни, поэтапно. Но для этого малыша риск смерти слишком высок.

«Уникальность заключается не в самой операции, а в технологии подхода. Потому что выполнение гибридных операций, одномоментных операций — это крайне редкая вещь», — рассказал заместитель директора по лечебной работе с детьми грудного и раннего возраста НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева Алексей Ким.

Это одна из первых операций подобного рода не только для центра имени Бакулева, для всей России. Об этом уникальном опыте специалисты расскажут на 31-м Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов. Пройдут не только лекции, за этой операцией участники наблюдают в режиме реального времени, видят все глазами хирурга.

У пациента тяжелые осложнения после инфаркта миокарда. Проходит операция на открытом сердце. Хирурги реконструируют сразу несколько сердечных клапанов. Фактически создают их заново. Это операция исключительной сложности.

«Таких операций — единицы в мире и в нашей стране. Нам необходимо заново выкроить этот клапан. Для этого используются биологические ткани», — отметил заведующий отделением реконструктивной хирургии клапанов сердца и коронарных артерий (РХКСИКА) Павел Кахкцкян.

Перенимают опыт специалисты не только из разных регионов России. Участники съезда — хирурги из Америки, Германии и Китая.

«Когда я приехал сюда учиться в ординатуре, я уже однозначно знал, что здесь номер один не только по России, но и по миру», — отметил заведующий кардиохирургическим отделением городской больницы № 4 в Шэньчжэне (Китай) Пан Шуай.

Большими темпами в России внедряется и малоинвазивное лечение. Вот так хирурги проводят коррекцию недостаточности митрального клапана.

Раньше пациентов с таким диагнозом редко брали оперировать, процент смертности был высокий. Этот метод и малотравматичен, и эффективен. В прошлом году по всей стране провели лишь 180 таких операций. А в этом году только в центре имени Бакулева уже 65. Сердечно-сосудистая хирургия России не отстает от мировых тенденций.

«Недавно мы стали в нашем центре использовать мини-торакоскопические технологии, гибридные технологии. Методы ядерной медицины позволяют диагностировать сердечно-сосудистую патологию на клеточном уровне, на уровне метаболизма. Поэтому мы видим иногда то, что невозможно увидеть, даже когда вы выполняете какие-то контрастные исследования», — рассказала директор ФГБУ НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева Елена Голухова.

В России за 25 лет показатель смертности от болезней сердца и сосудов снизился на 34%. Цифры и статистика лучше всего показывают, каких успехов за это время добилась отечественная медицина.

