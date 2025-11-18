Макрон: конфликт на Украине может завершиться до 2027 года

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

В то время как Париж демонстрирует усиление военного сотрудничества с Киевом, французы воспринимают его негативно.

Когда завершиться конфликт на Украине и от чего это зависит

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто до 2027 года. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, передает Le Monde.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал Макрон, отметив, что Франция продолжит поддерживать Киев как дипломатически, так и в сфере военного сотрудничества.

В ходе визита украинского лидера во Францию была подписана декларация о намерениях, предусматривающее возможную закупку Украиной до 100 французских истребителей Rafale. По данным AFP, документ рассчитан примерно на десять лет и включает поставки новейших систем ПВО, в том числе перспективной модификации SAMP/T, а также радиолокационных комплексов, беспилотников и другой военной техники.

В то время как Париж демонстрирует усиление военного сотрудничества с Киевом, часть французских граждан встретила итоги переговоров резко негативно. Как следует из комментариев читателей изданий, таких как Le Figaro, многие обвинили Макрона в том, что он уделяет чрезмерное внимание украинскому конфликту, игнорируя внутренние проблемы Франции.

«Наверное, они заплатят за 100 Rafale деньгами, которые им одолжит Французская Республика?» — негодуют французские граждане.

Пользователи также напомнили о недавнем коррупционном скандале в энергетическом секторе Украины, связанном с предполагаемым хищением около 100 миллионов долларов, в котором фигурирует бизнесмен Тимур Миндич — давний знакомый Владимира Зеленского и его бывший бизнес-партнер.


