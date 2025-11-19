Маяковский и медленные танцы: рэпер Рич выпустил долгожданный альбом

Рэпер Рич выпустил новый альбом «Четыре осени»

Рэпер и поэт Рич (настоящее имя — Ричард Семашков. — Прим. ред.) выпустил новый альбом «Четыре осени». Работа над ним началась еще осенью 2022 года.

Как описывают релиз в команде артиста, он стал «новой одой сумрачным дням, где чувственная лирика Рича оживает под драйвовую и мистичекую гитару Павла Додонова».

Альбом «Четыре осени» состоит из восьми композиций, в том числе треков «Зима», «Маяковский», «Медленные танцы» и «Классовый враг».

Рич — одна из самых ярких фигур в российской музыкальной индустрии. Рэпер работает с разными стилями, включая трип-хоп. В его новом альбоме встречается, к примеру, трек, сделанный в стиле классического инди-рока, а также индастриэла. Несмотря на это, «Четыре осени» звучит последовательно и вполне органично.

В текстах Рича без труда угадывается как влияние поэтов Серебряного века, так и, например, умершего в 2008 году лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.

