Рэп и фольклор: ST представил новый альбом «ПодСказки»

Эфирная новость 32 0

Артист смешал в новой пластинке современное звучание и народные мотивы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ST представил новый альбом «ПодСказки»

Старинные русские сказки оживают под ритмы рэпа и гитарные аккорды фолка в новом альбоме рэпера ST «ПодСказки», где каждый трек — это интерпретация русского фольклора, получивших современное звучание.

По словам артиста, задача оказалось непростой: каждая песня сопровождается своей присказкой, история которой помогает раскрыть сюжет и делает трек самостоятельным произведением. Работа над текстами была долгой и скрупулезной, иногда приходилось возвращаться к началу и переписывать заново. Но результат оправдал все усилия.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и народный артист РФ Игорь Бутман выпустили совместную песню «Я красиво живу».

Композиция представляет собой философское рассуждение об отношении человека к жизни. К тому же в тексте песни SHAMAN ответил все хейтерам. Автор утверждает, что человек — сам хозяин своей судьбы и жизнь дается лишь раз.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
В Челябинской области задержали ряд руководителей ФСИН
12:52
Рэп и фольклор: ST представил новый альбом «ПодСказки»
12:45
Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады
12:34
Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах
12:30
Суд приговорил к 8 годам колонии рэпера Obe1Kanobe за создание наркоплантации
12:27
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

Сейчас читают

«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году