В Свердловской области мать сажала сына на цепь и избивала его скалкой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Насилие продолжалось в течение двух лет.

Фото: 5-tv.ru

В Первоуральске вынесен приговор местной жительнице Татьяне Шаниной за систематическое насилие над 11-летним сыном. Как сообщили в Telegram-канале судов Свердловской области, женщину признали виновной в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

«Первоуральский городской суд признал Татьяну Шанину виновной и квалифицировал ее действия как истязание и незаконное лишение свободы, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего», — говорится в публикации.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Шанина посадила сына на цепь. В феврале и марте 2025 года она регулярно избивала подростка деревянной скалкой и кожаным ремнем, нанося удары по ногам, рукам, спине и плечам. Кроме того, женщина удерживала сына за уши и силой перемещала его.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину. Первоуральский городской суд назначил Шаниной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу пострадавшего подростка.

