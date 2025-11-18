Российские истребители пятого поколения были впервые поставлены зарубежному партнеру

Истребители Су-57 пятого поколения были впервые переданы партнеру

Два истребителя Су-57 пятого поколения переданы зарубежному партнеру и поставлены на боевое дежурство. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех. — Прим. ред.) Вадим Бадеха. Его слова приводит ТАСС.

Иностранная сторона уже распоряжается поставленными самолетами и высоко оценила их эксплуатационные качества. Бадеха подчеркнул, что техника введена в режим активного использования.

«Первые два самолета зарубежный наш заказчик, зарубежный партнер уже получил», — сказал руководитель ОАК.

Экспортная версия российского истребителя Су-57Э ранее была представлена на международной авиавыставке в Дубае, где машина продемонстрировала свои возможности в воздухе. До этого самолет принимал участие в авиасалонах в Китае и Индии, однако на территорию Ближнего Востока он прибыл впервые.

В ходе мероприятий на ближневосточной выставке инициированы переговоры о возможных поставках Су-57 другим международным клиентам. Это может привести к расширению экспортного портфеля и углублению военного сотрудничества с рядом государств.

