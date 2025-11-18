Мужчина заживо похоронил себя ради славы и денег

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 77 0

Шахтер из Лондона надеялся установить мировой рекорд пребывания под землей.

Рекорд пребывания человека под землей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ирландии мужчина заживо похоронил себя на 61 день ради славы и денег

В Лондоне мужчина провел 61 день в закопанном гробу, пытаясь установить мировой рекорд подземного пребывания. История произошла еще в 1968 году. Подробности рассказывает The Guardian.

Ирландский шахтер Мик Мини решился на этот эксперимент после того, как услышал историю о человеке, выжившем в заваленной шахте. Испытывая серьезные финансовые трудности, он рассчитывал, что экстремальный подвиг принесет ему известность и заработок. Мини вступил в круг так называемых «погребальных артистов» — людей, которые демонстрировали публике предельную выносливость.

В феврале специальный ящик с мужчиной опустили в землю на строительном дворе, оставив ему лишь узкую трубу для воздуха и подачи еды. Спустя 61 день его подняли на поверхность перед толпой зрителей, и Мини уверял, что был способен оставаться под землей и 100 суток.

Газета отмечает, что высокая жертва шахтера не оправдала ожиданий. Обретенная популярность оказалась краткой, а обещанное турне так и не состоялось, по слухам, из-за обмана со стороны. Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать его результат, и уже в том же году достижение Мини превзошла Эмма Смит, проведшая под землей 101 день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Воображаемые питомцы: опасен ли для подростков хоббидогинг
15:32
Женщину похитили и заставили сделать тысячу приседаний
15:22
«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь
15:18
Путин принял участие в церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград»
15:16
Нужно ли платить: что делать, если случайно разбили товар в магазине
15:15
Мать обезглавленного шестилетнего ребенка из Балашихи арестована на два месяца

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году