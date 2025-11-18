Мужчина заживо похоронил себя ради славы и денег

В Ирландии мужчина заживо похоронил себя на 61 день ради славы и денег

В Лондоне мужчина провел 61 день в закопанном гробу, пытаясь установить мировой рекорд подземного пребывания. История произошла еще в 1968 году. Подробности рассказывает The Guardian.

Ирландский шахтер Мик Мини решился на этот эксперимент после того, как услышал историю о человеке, выжившем в заваленной шахте. Испытывая серьезные финансовые трудности, он рассчитывал, что экстремальный подвиг принесет ему известность и заработок. Мини вступил в круг так называемых «погребальных артистов» — людей, которые демонстрировали публике предельную выносливость.

В феврале специальный ящик с мужчиной опустили в землю на строительном дворе, оставив ему лишь узкую трубу для воздуха и подачи еды. Спустя 61 день его подняли на поверхность перед толпой зрителей, и Мини уверял, что был способен оставаться под землей и 100 суток.

Газета отмечает, что высокая жертва шахтера не оправдала ожиданий. Обретенная популярность оказалась краткой, а обещанное турне так и не состоялось, по слухам, из-за обмана со стороны. Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать его результат, и уже в том же году достижение Мини превзошла Эмма Смит, проведшая под землей 101 день.

