Женщину похитили и заставили сделать тысячу приседаний

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Гражданка Таиланда стала жертвой жестоких пыток в лагере телефонных мошенников.



Фото: 5-tv.ru

В Камбодже женщина из Таиланда погибла после издевательств со стороны телефонной преступной группировки, удерживавшей ее в Пойпете. Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

По данным издания, 26-летнюю тайку по имени Суда вместе с мужем вывезли в закрытый лагерь, где содержались десятки похищенных людей. Женщин заставляли совершать звонки незнакомым гражданам и вымогать у них деньги, устанавливая ежедневный минимум выручки — 100 тысяч бат. Когда Суда не справилась с планом, надзиратели приказали ей выполнить тысячу приседаний. В процессе наказания она потеряла сознание. Попытки вернуть ее к жизни с помощью электрошокера оказались безрезультатными, женщина скончалась.

Тело погибшей преступники отвезли в буддийский храм Пномпеня, намереваясь провести кремацию, однако представители благотворительной организации Immanuel Foundation заметили подмену и вмешались, предотвратив уничтожение останков. Впоследствии тело было передано в посольство Таиланда.

Согласно данным фонда, в том же лагере продолжают удерживать более сотни граждан Таиланда, причем подтверждено не менее четырех смертей заложников. Муж Суды, похищенный вместе с ней, до сих пор не найден.

