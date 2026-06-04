Визит немецких политиков на ПМЭФ вызвал волну критики в Берлине

Немецкие политики, приехавшие в Петербург на Международный экономический форум, могут столкнуться с гонениями на родине. Как пишет газета Stern, визит депутатов партии «Альтернатива для Германии» вызвал волну критики в Берлине. Правительство Германии призывало их воздержаться от участия в форуме.

Хотя сами политики уже назвали поездку в Петербург полезной. На полях форума они провели ряд встреч, где обсудили возможность перезапуска трубопроводов «Северный поток» и возобновления поставок российского газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США впервые за восемь лет представлены в списке участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Делегацию из Вашингтона возглавляет глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. Нетипично много гостей из европейских стран: Франции, Великобритании, Австрии, Румынии, Швейцарии. Самая большая делегация — из Германии, которую официально представляют не только бизнесмены, но и депутаты Бундестага.

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