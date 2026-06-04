«Кровеносная система»: Новиков оценил эффект платных дорог в России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Инвестиции в транспортную инфраструктуру стимулируют развитие жилья, бизнеса, логистики и промышленности.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Антон Новиков оценил эффект платных дорог в России

Инвестиции в строительство платных дорог дают экономике мощный мультипликативный эффект. Об этом «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил председатель совета директоров ООО «Широтная Магистраль Северной Столицы» Антон Новиков.

По его словам, вложения в такие проекты возвращаются не только через саму транспортную инфраструктуру. Платные дороги становятся основой для развития территорий вокруг них: рядом появляются жилые и коммерческие объекты, логистические центры, промышленные площадки и новые точки деловой активности.

«По нашей оценке, каждый рубль, вложенный <…> в платную дорогу в частности, приносит на горизонте 5-10 лет 3 рубля роста ВВП — то есть мощный мультипликативный эффект. Я не говорю про то, что вокруг транспортной артерии всегда начинает развиваться инфраструктура. Появляется застройка жилая или коммерческая, какие-то логистические хабы, промышленность. И это, конечно, „кровеносная система“ в каком-то плане, которая позволяет перемещать товары, грузы и пассажиров», — сообщил он.

Новиков отметил, что для такой большой страны, как Россия, масштабное развитие транспортной инфраструктуры требует значительных вложений. По его оценке, оптимальный уровень инвестиций должен составлять около 10–13 триллионов рублей ежегодно.

Именно поэтому, по словам главы совета директоров компании, в последнее время все активнее обсуждается необходимость привлекать внебюджетные средства. Такие инвестиции позволяют ускорять развитие дорог и снижать нагрузку на бюджет.

«Именно поэтому, на наш взгляд, в последнее время очень активно звучат поручения, в том числе и со стороны президента Российской Федерации, о необходимости привлечения внебюджетных инвестиций», — пояснил он.

Говоря о платных трассах, Новиков подчеркнул, что их невозможно строить и содержать без участия инвесторов. Он сравнил такую инфраструктуру с другими транспортными услугами — например, железнодорожными или авиаперевозками, где пассажир также оплачивает доступ к сервису.

«Платная дорога — это такой же продукт, который бизнес реализует и предоставляет эту возможность, и за него, очевидно, нужно платить. Либо им не пользоваться — по закону всегда есть альтернатива», — заключил Новиков.

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