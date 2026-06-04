Устойчивая и независимая: на ПМЭФ обсудили будущее экономики России

На ПМЭФ обсудили будущее экономики России

Ключевые министры, руководители крупного бизнеса и государственных корпораций обсуждали финансовое будущее нашей страны на десятилетия вперед.

Экономика России, несмотря на все западные санкции, показала устойчивость и независимость. А иностранные партнеры переходят на рубль. Другие важные заявления услышал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Не протолкнуться. Здесь — ажиотаж. Каждый год в девять утра — ключевая сессия. Она посвящена устойчивому экономическому росту. Поэтому такое внимание бизнеса и журналистов.

Главы Минфина и Минэкономразвития постоянно записывают что-то в красные блокноты. Это — серьезный разговор о макроэкономике. Обычно в дискуссиях участвуют Минфин, Минэк и Центробанк. Но в этот раз Эльвиры Набиуллиной нет.

«Я верю, что все мужчины будут джентльменами и не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка», — сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Дело не только в ставке. Слом старого порядка — и политического, и экономического — очевиден. Меняется буквально все. И это очень не нравится прежним гегемонам.

«Страны БРИКС сейчас — это 50% глобального экономического роста. „Большая семерка“ — меньше 20% глобального экономического роста. Если раньше ты был на вершине мира, если ты мог диктовать и задавать основы развития, то ты себя чувствовал уверенно. Сейчас у тебя этой возможности нет», — отметил заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин.

Но обороняться от санкций постоянно — не вариант. Нужно выстраивать свою модель. Финансовый суверенитет, чтобы не зависеть от возможных потрясений.

«Мы не зависим от решений третьих стран, независимы в плане санкций. Растут доходы населения, они выросли больше чем на 24%», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Мы полностью рассчитываем только на себя.

«Крепкий рубль, низкая безработица, которая является ограничителем. Чуть более высокие процентные ставки», — пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

Нужны новые ресурсы — производительность труда и дополнительная рабочая сила.

«Создавать и делать финансовый щит — большая работа. Поэтому, финансовый суверенитет у нас есть, обеспечен. И дальше его надо поддерживать всеми необходимыми методами», — сказал Силуанов.

Вот они — те самые точки роста, о которых говорили министры. Российские субъекты демонстрируют свои сильные стороны здесь, на ПМЭФ. Как раз сегодня Акционерный банк «РОССИЯ» подписал соглашения с Санкт-Петербургом. Будут вместе развивать «Единую карту петербуржца».

«Технические проекты, которые мы сегодня с ними согласовали, дают новый импульс развития нашего города в соответствии с учением президента», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Банк с 2022 года является опорным банком, в том числе для государственных организаций, в самые тяжелые времена. И мы стараемся делать все для того, чтобы наш город жил, двигался, развивался и процветал», — заявил председатель совета директоров банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

Еще один документ — с Ленинградской областью. О сотрудничестве для модернизации региона, для выполнения инновационных решений. С авиакомпанией «Россия» — от кассового обслуживания до привлечения финансирования, участия в проектах государственного партнерства.

Мы сегодня выпускаем продукты, которые востребованы во всем мире, например «Аурус».

— Вы лично тестировали обновленный «Аурус»?»

— Тестировал. Очень хорошо.

— Что понравилось, ходовые качества, подвеска?

— Во-первых, маневренность. Во-вторых, комфортная подвеска. И комфортная посадка сидения. Мне понравились, потому что далеко не во всех машинах для разного роста адаптированы сидения — ответил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

А вот так выглядит подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Бизнесу дают зеленый свет на крупные проекты: Новопетровское месторождение в Башкирии, энергоцентр в ХМАО, тепличные комплексы в Бурятии и Омской области.

«Он позволяет инвестировать в инфраструктуру, в том числе в инфраструктуру общего пользования. И социальные объекты, и дороги, инженерия и так далее. И потом эти затраты вычитать из тех налогов к уплате, которые через какое-то время от проекта», — отметил министр экономического развития России Максим Орешкин.

В конце концов, когда бизнес спокоен — он работает на благо страны.

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