В Подмосковье налетчики с ножом забрали у иностранцев более 15 миллионов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Они действовали ночью и вынудили жертв перевести крупную сумму в криптовалюте.

Налетчики с ножом забрали у иностранцев 15 миллионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Московской области задержали троих человек, которых подозревают в нападении на двух иностранцев и хищении свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД.

По данным полиции, все произошло ночью в деревне Мисайлово, где налетчики в масках пробрались в частный дом, в котором находились двое граждан одного из государств Восточной Азии. В помещении злоумышленники связали одного мужчину, а второго начали душить проводом и угрожать ножом, требуя перевести деньги.

Испугавшись за жизнь, потерпевший обратился к знакомым и попросил перечислить на его криптовалютный кошелек сумму, превышающую 195 тысяч долларов. Полученные средства он затем перевел на счет, который диктовали нападавшие. После этого налетчики забрали телефоны, 50 тысяч рублей наличными и скрылись.

В Следственном управлении УМВД возбудили уголовное дело по статье о разбое. Там уточнили, что подозреваемых удалось установить в ходе оперативных мероприятий, после чего их задержали в Москве и Подмосковье при поддержке Росгвардии. Один из членов группы ранее проходил по делу о грабеже.

Во время обысков у задержанных нашли мобильные телефоны, одежду, деньги и автомобиль, который, по версии следствия, использовался при совершении преступления. Суд решил отправить всех троих фигурантов под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Воображаемые питомцы: опасен ли для подростков хоббидогинг
15:32
Женщину похитили и заставили сделать тысячу приседаний
15:22
«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь
15:18
Путин принял участие в церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград»
15:16
Нужно ли платить: что делать, если случайно разбили товар в магазине
15:15
Мать обезглавленного шестилетнего ребенка из Балашихи арестована на два месяца

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году