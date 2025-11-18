В Подмосковье налетчики с ножом забрали у иностранцев более 15 миллионов

В Московской области задержали троих человек, которых подозревают в нападении на двух иностранцев и хищении свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД.

По данным полиции, все произошло ночью в деревне Мисайлово, где налетчики в масках пробрались в частный дом, в котором находились двое граждан одного из государств Восточной Азии. В помещении злоумышленники связали одного мужчину, а второго начали душить проводом и угрожать ножом, требуя перевести деньги.

Испугавшись за жизнь, потерпевший обратился к знакомым и попросил перечислить на его криптовалютный кошелек сумму, превышающую 195 тысяч долларов. Полученные средства он затем перевел на счет, который диктовали нападавшие. После этого налетчики забрали телефоны, 50 тысяч рублей наличными и скрылись.

В Следственном управлении УМВД возбудили уголовное дело по статье о разбое. Там уточнили, что подозреваемых удалось установить в ходе оперативных мероприятий, после чего их задержали в Москве и Подмосковье при поддержке Росгвардии. Один из членов группы ранее проходил по делу о грабеже.

Во время обысков у задержанных нашли мобильные телефоны, одежду, деньги и автомобиль, который, по версии следствия, использовался при совершении преступления. Суд решил отправить всех троих фигурантов под стражу.

