Набиуллина раскритиковала банки за чрезмерные блокировки счетов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Жесткие меры защитили клиентов от мошенников, но вызвали волну новых жалоб.

ЦБ раскритиковал банки за блокировки счетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банки в России «перегнули палку» с блокировками счетов в борьбе с мошенниками. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента».

Глава ЦБ отметила, что количество обращений о пропаже денег стало заметно ниже, однако параллельно увеличились жалобы на то, что финансовые организации необоснованно ограничивают доступ к средствам. По ее словам, регулятору приходилось вмешиваться в многочисленные случаи блокировок без объяснений.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства, мы эту ситуацию с вами разруливали, но первые признаки улучшения появились и надеюсь, что проблема будет решена», — отметила глава ЦБ.

Регулятор требует от банков раскрывать людям причины ограничений и подчеркивает, что меры контроля должны применяться так, чтобы честные клиенты не сталкивались с препятствиями. Ранее Набиуллина уточняла, что блокировки возможны по трем основаниям: если есть подозрения на вывод денег мошенниками, признаки отмывания средств или нарушения налоговых правил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
Учитель года стал преследователем: педагог писал 11-летней ученице любовные письма
12:30
Доктора Сеченовского университета первыми в РФ поставили пациенту «живую заплатку» на барабанной перепонке
12:24
За десять лет в столице обновили фасады почти 80 зданий с угловым рустом
12:21
«Несправедливая конкуренция»: Набиллуина об особых скидках на маркетплейсах
12:11
ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской и Нечаевку в Днепропетровской областях
12:10
С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору

Сейчас читают

Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео
«Бесконечно притягательно»: Чиповская сравнила произведения Достоевского и Толстого
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году