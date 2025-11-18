Россиянам объяснили, как помочь себе при высоком давлении до приезда скорой

Кардиолог Шатунова: при высоком давлении можно пить препараты экстренной помощи

Чтобы помочь себе при высоком давлении, нужно в первую очередь вызвать врачей. Кардиолог Маргарита Шатунова объяснила Газета.ру, какие препараты экстренной помощи должны быть под рукой.

Повышение артериального давления — коварное состояние, которое может подкрасться незаметно или обрушиться внезапно, с угрожающими симптомами. Что делать в такой критический момент до приезда скорой помощи, чтобы избежать серьезных последствий, рассказала врач.

Самым опасным проявлением гипертонии является гипертонический криз — острое состояние, которое может привести к инсульту, инфаркту или отеку легких. Он часто сопровождается целым букетом тревожных симптомов: болью в груди, сильной одышкой, головной болью, тошнотой, нарушением зрения и речи. Однако, как отмечает эксперт, давление может подскочить и практически бессимптомно, что тоже требует внимания.

«В первую очередь при появлении перечисленных жалоб необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи», — заявляет Шатунова.

Пока медики в пути, важно создать условия для покоя: обеспечить приток свежего воздуха, уложить человека на ровную поверхность с приподнятой головой и измерить давление и пульс.

Если тонометр показывает значения 140–160/80 мм рт. ст., наступает время для препаратов экстренной помощи.

«Необходимо использовать препараты „экстренной помощи“, положив их под язык однократно», — советует кардиолог.

Речь идет о лекарствах с действующим веществом каптоприл 25 миллиграммов или моксонидин 0,2 миллиграммов.

«Препаратом выбора все же на сегодняшний день выступает моксонидин — препарат центрального действия, который плавно и постепенно снижает систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД)», — поясняет Шатунова.

Его преимущество — в эффективном снижении давления в течение часа с сохранением эффекта до пяти часов и дополнительным защитным действием на сосуды мозга.

Через 20 минут после приема лекарства нужно снова измерить давление. Важная цель — снизить его на 25% от исходных значений в течение двух часов, не допуская резкого падения.

Когда приедет скорая, врачам необходимо сообщить все жалобы, максимальные зафиксированные цифры давления и перечень принятых лекарств. А если скачки давления стали повторяться на фоне постоянной терапии или случились впервые — это прямое указание к немедленному визиту к кардиологу для коррекции лечения или постановки диагноза.

