Замедляет старение? Врач рассказал о неожиданной пользе кофе

Элина Битюцкая
У пьющих по три-четыре чашки в день биологический возраст на несколько лет ниже.

Умеренное потребление кофе замедляет биологическое старение клеток и защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты научных работ, которые в беседе с URA.RU прокомментировала врач Екатерина Демьяновская.

Одно из подтверждений — публикация в журнале BMJ Mental Health, где ученые, проанализировав данные большой выборки, обнаружили, что люди, выпивающие три или четыре чашки кофе в сутки, в среднем биологически на несколько лет моложе тех, кто кофе не пьет. Эта работа перекликается с более ранним исследованием профессора диетологии Университета Торонто Сары Махдави, охватившим свыше 40 тысяч взрослых.

«Эти результаты, хотя и предварительные, свидетельствуют о том, что небольшие, постоянные привычки могут формировать здоровье в долгосрочной перспективе», — отметила она.

Любители утреннего кофе в эксперименте оказались более физически активными и реже страдали от хронических заболеваний и когнитивных проблем в пожилом возрасте.

Екатерина Демьяновская объяснила такой эффект уникальным составом напитка.

«Благодаря высокому содержанию полифенолов, кофе действует как мощный антиоксидант, защищая клетки от окислительного стресса, который ускоряет старение», — рассказала она, добавив, что кофе снижает риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Кроме того, главный стимулятор — кофеин — блокирует в мозге рецепторы аденозина, который сигнализирует о нехватке энергии. Благодаря этому временно улучшаются концентрация внимания, рабочая память и скорость обработки информации.

Сколько можно пить без вреда

Врач советует здоровым взрослым ориентироваться на 150 милиграммов кофеина в день, что эквивалентно двум или трем чашкам эспрессо. Всемирная организация здравоохранения считает безопасным до 400 милиграммов. Но Демьяновская напомнила, что важны индивидуальная чувствительность, состояние сердца и сосудов, а также режим сна.

Беременным рекомендуется не превышать 200 милиграммов, детям и подросткам кофе лучше избегать.

