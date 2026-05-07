Сомнолог объяснил, почему спать дольше 20 минут днем смертельно опасно

Элина Битюцкая
Избыточный дневной отдых повышает риск для здоровья у пожилых.

Дневной сон больше 20 минут опасен для жизни

Сомнолог Кудинов: дневной сон дольше двадцати минут смертельно опасен

Дневной сон может быть полезен только при строгом ограничении по времени — не более 15–20 минут. Об этом в беседе с НСН рассказал член Российского общества сомнологов, врач Павел Кудинов.

Специалист рассказал, что привычка долго спать днем значительно увеличивает вероятность преждевременной кончины, особенно у людей старшего возраста. При этом Кудинов отметил, что непреодолимая тяга прилечь среди бела дня часто сигналит о серьезных ночных проблемах.

«Дневная сонливость иногда бывает опасна и для молодых, и для пожилых в любом возрасте. У нас существует остановка дыхания во сне», — рассказал врач.

По его словам, за рубежом людей с подтвержденным синдромом апноэ даже лишают водительских прав, ведь они рискуют уснуть прямо за рулем. При таком раскладе вместо положенных шести-восьми часов полноценного отдыха организм получает лишь три-четыре часа, что и провоцирует сильную сонливость в светлое время суток.

Однако короткий «перезапуск» в 15–20 минут Кудинов одобряет.

«Это может увеличить работоспособность и концентрацию внимания», — уточнил он, подчеркнув, что любое превышение этого лимита уже идет во вред.

