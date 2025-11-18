Собянин: реконструкция стадиона «Торпедо» выходит на финишную прямую

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

В будущем спортивный объект сможет принять 15 тысяч любителей футбола.

Реконструкция стадиона «Торпедо»

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Реконструкция московского стадиона «Торпедо» вышла на финишную прямую. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

«Строительная готовность объекта составляет 70%. Выполнены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, устройство кровли, основного покрытия центрального игрового и большого тренировочного полей. Почти сделаны фасадные работы, ведутся отделка и благоустройство», — проинформировал глава города.

Большую часть работ на спортивном объекте планируют завершить к третьему кварталу 2026 года. Уточняется, что стадион рассчитан на 15 тысяч мест. На поле будет постелено искусственное покрытие, которое соответствует всем стандартам РФС и УЕФА. Кроме того, рядом предусмотрены тренировочные поля со встроенным искусственным подогревом: два малых и одно полноразмерное.

На стадионе открыта детская спортивная академия, в будущем появится музей футбольного клуба «Торпедо Москва».

Данный спортивный объект был построен в 1959 году, что делает его одним из старейших стадионов столицы. Его возводили для нужд футбольной команды ЗИЛ — московского «Торпедо». К летним Олимпийским играм 1980-го стадион расширили, а к I Всемирным юношеским играм 1998 года — частично отремонтировали.

После реконструкции он станет современной футбольной ареной, способной принять как всероссийские, так и международные соревнования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что реконструкция Московского ипподрома завершится через год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Турист в Китае случайно устроил пожар в древнем храме
18:40
Праздник для детей в больницах: как спасатели-Деды Морозы исполняют мечты
18:32
Карма прилетела? Том Круз прокомментировал развод своей бывшей жены
18:25
Гладков и Рюмин обсудили электроснабжение Белгородской области
18:25
Мэтры и юные звезды: ВЦИОМ назвал лучших российских актеров 2025 года
18:10
Его не существует? Как открыть детям правду про Деда Мороза

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году