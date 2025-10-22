Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Реконструкцию Центрального московского ипподрома планируется завершить через год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Стройка идет полным ходом: реставрация исторического павильона, беговых дорожек, спортивных комплексов и так далее. Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены, и вся эта красота будет снова служить москвичам, любителям конного спорта, и, конечно, будут восстановлены замечательные памятники архитектуры», — отметил мэр.

Собянин уточнил, что после реконструкции вместимость основной зрительской трибуны главного корпуса увеличится до двух тысяч человек, возобновит работу тотализатор и ресторан на исторических местах, а также будет восстановлен главный облик ипподрома и создан современный конный двор для скаковых и беговых лошадей, который будет включать в себя: ветеринарный блок, тренировочную зону, конюшни и административно-хозяйственный блок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что завершены проекты благоустройства в нескольких районах Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.