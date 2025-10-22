Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 17 0

Будет сохранен исторический облик комплекса.

Когда закончится реконструкция Московского ипподрома

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Реконструкцию Центрального московского ипподрома планируется завершить через год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Стройка идет полным ходом: реставрация исторического павильона, беговых дорожек, спортивных комплексов и так далее. Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены, и вся эта красота будет снова служить москвичам, любителям конного спорта, и, конечно, будут восстановлены замечательные памятники архитектуры», — отметил мэр.

Собянин уточнил, что после реконструкции вместимость основной зрительской трибуны главного корпуса увеличится до двух тысяч человек, возобновит работу тотализатор и ресторан на исторических местах, а также будет восстановлен главный облик ипподрома и создан современный конный двор для скаковых и беговых лошадей, который будет включать в себя: ветеринарный блок, тренировочную зону, конюшни и административно-хозяйственный блок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что завершены проекты благоустройства в нескольких районах Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
WSJ: США сняли ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия
23:17
Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год
23:09
В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод
23:00
Натуральный суперфуд: ученые назвали пять самых полезных орехов
22:50
Четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Челябинской области
22:47
ЕС одобрил 19-й пакет санкций против РФ

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Певец Сумишевский удивил москвичей внезапным концертом на Ярославском вокзале
Вор в парике и женской одежде пытался обчистить квартиры в Омске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео