В Москве задержали незаконно проникнувших в тоннель метро людей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 59 0

Злоумышленники систематически ездили на этом виде общественного транспорта без оплаты.

Незаконно проникли в тоннель метро Москвы

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Сотрудники МВД Москвы задержали двух человек, незаконно проникнувших в служебный тоннель станции метро «Белорусская». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали нарушителей транспортной безопасности. Выяснилось, что задержанные систематически без оплаты проезда проходили на территорию Московского метрополитена», — проинформировала Волк.

Она уточнила, что в их отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

Суд им назначил наказание в виде ареста на срок восемь суток.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителя Подмосковья осудили за вандализм и порчу имущества в столичном метро. В сентябре 19-летний молодой человек разбил стеклянную створку турникета в тоннеле метрополитена Курского вокзала. Свою вину правонарушитель признал и добровольно возместил причиненный ущерб на сумму 20 тысяч рублей.

