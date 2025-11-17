Жителя Подмосковья осудили за вандализм в столичном метро

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Telegram/Московская межрегиональная транспортная/mmtproc; 5-tv.ru

В Москве за вандализм был осужден 19-летний житель Подмосковья. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Уточняется, что в сентябре текущего года подсудимый, находясь в туннеле Курского вокзала, разбил стеклянную створку турникета. Он причинил ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.

«Приговором мирового судьи Басманного судебного района г. Москвы 19-летний житель Подмосковья признан виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на объекте железнодорожного транспорта в общественном месте)», — сказано в публикации ведомства.

Молодой человек признал свою вину, а также добровольно возместил имущественный ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа. Кроме того, молодого человека обязали к принудительной мере медицинского характера. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в столичном метрополитене пенсионерка толкнула на рельсы 13-летнюю девочку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

