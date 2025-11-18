Родители продали 14-летнюю дочь за пять тысяч евро, виски и продукты

В Испании родители продали 14-летнюю дочь за пять тысяч евро и виски

Полиция Испании задержала пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми и принуждении несовершеннолетней к браку. Родители 14-летней девочки продали ее семье предполагаемого жениха за пять тысяч евро, виски и продукты. Об этом сообщила Daily Star.

Расследование началось после того, как на западе Каталонии возле супермаркета несколько раз увидели девушку-подростка, просившую милостыню. По данным газеты, родители по цыганской традиции передали дочь другой семье, которая запрещала ей посещать школу, забирала заработанные на паперти деньги и готовила ее к свадьбе со своим 20-летним сыном. За невесту заплатили пять тысяч евро и передали пять бутылок виски вместе с продуктами.

Сотрудники полиции нашли родителей девочки, которым по 35 лет, и задержали их. Арестовали также предполагаемых свекров возрастом 42 и 40 лет, а вместе с ними — сына, за которого планировали выдать замуж подростка. Трем фигурантам суд запретил общаться с пострадавшей.

Подозреваемых отпустили на свободу на период расследования. Девочка тем временем вернулась к родственникам, поскольку сама не считала случившееся преступлением.

Ранее похожий случай произошел в Тюменской области: родственники сообщили о похищении 13-летней девочки, которую увез 15-летний жених. Полиция остановила машину на расстоянии 1600 километров от ее дома.

