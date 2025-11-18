Гладков и Рюмин обсудили электроснабжение Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава группы «Россети» Андрей Рюмин обсудили задачи, которые стоят перед энергетиками в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Ключевыми темами беседы стали реализация производственных и инвестиционных планов, электроснабжение приграничных районов. Отмечается, что несмотря на сложную ситуацию, «Россети» по графику провели подготовку к отопительному сезону в Белгородской области.

В компании также сказали, что сформирован усиленный аварийный запас материалов и оборудования для поддержки региональных электросетей в ходе отопительного сезона. В целом, в этом году на финансирование ремонтной программы было направлено более 1,4 млрд рублей, что на 8% превышает уровень 2024 года.

Гладков подчеркнул, что каждый житель Белгородской области благодарен энергетикам, которые оперативно устраняют повреждения после обстрелов, восстанавливают работу энергосистемы региона, прикладывая для этого по-настоящему героические усилия, рискуя жизнью. Регион, несмотря на все испытания, продолжает идти вперед и развиваться. Губернатор подчеркнул, что области нужны новые мощности для обеспечения стабильной работы создаваемых предприятий.

Рюмин сообщил, что ситуация в регионе остается непростой, но энергетики делают все возможное для надежного электроснабжения потребителей во время отопительного сезона, когда нагрузка на сеть увеличивается.

«Кроме того, продолжаем развивать сетевую инфраструктуру для того, чтобы регион мог успешно решать социальные задачи и увеличивать экономику», — сказал он.

По его словам, в 2025 году объем инвестиций компании в электросетевой комплекс региона превысил 9,5 млрд рублей.

Глава «Россетей» напомнил о ряде проектов, реализованных в области. Так, к сетям был подключен новый элеватор на 100 тыс. т зерна в Губкинском районе. Также ведется работа по проектам, которые позволят усилить энергетические связи Белгородской области с соседними регионами, обеспечить мощностью новое жиль и промплощадки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.