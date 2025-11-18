«Как разряженный аккумулятор»: почему мы злимся из-за мелочей

Психиатр Антонова: иногда раздражение — синдром более глубоких проблем

Иногда раздражение — синдром более глубоких проблем. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru психиатр Елена Антонова объяснила, что за этим стоит и как вернуть себе душевное равновесие.

Специалист выделила три основные причины, по которым человек может болезненно реагировать на незначительные раздражители.

Эмоциональное перенапряжение и хронический стресс

По словам эксперта, жизнь в условиях постоянного давления делает нервную систему крайне уязвимой.

«Когда уровень стресса высок, наш мозг находится в состоянии повышенной готовности к борьбе или бегству. В таких условиях любая дополнительная нагрузка, даже незначительная, может спровоцировать взрыв раздражения. Это как разряженный аккумулятор: при малейшем усилии выходит из строя», — отметила она.

Накопление непрожитых эмоций

Часто за вспышкой гнева стоит не текущая ситуация, а старые обиды и переживания.

«Чувства не исчезают, они накапливаются внутри, превращаясь в ком. Потом любой случайный провокатор становится спусковым крючком для всей этой энергии», — пояснила Антонова.

Этот механизм, когда мы проецируем старые травмы на текущие события, в психологии называется эмоциональным переносом.

Низкая психологическая устойчивость

У некоторых людей защитные механизмы срабатывают при малейшем давлении. Эксперт уточнила, что это может быть связано с личностными особенностями, прошлыми травмами или хронической усталостью.

Что делать: практические шаги к самообладанию

Справиться с разрушительными эмоциями можно, и Антонова предлагает конкретные стратегии.

Первое — осознать свое состояние

«Задайте себе вопрос: „Что я чувствую здесь и сейчас?“ Даже если ответ — раздражение, важно не игнорировать его, а попробовать понять, что за ним стоит», — советует Елена Антонова.

Для этого она рекомендует вести простой дневник настроения, куда следует записывать ситуацию, свои ощущения и возникшие эмоции.

Второе — создать паузу перед реакцией

«Когда вы чувствуете, что начинаете злиться, сделайте глубокий вдох и посчитайте до десяти. Это позволяет мозгу переключиться с автоматического режима на более осознанный».

Многие импульсивные реакции, по ее словам, можно предотвратить, добавив всего несколько секунд на осмысление.

Третье — работать над принятием и саморегуляцией

«Медитация, техники психотерапии, дыхательные упражнения помогают развивать способность наблюдать за своими эмоциями без осуждения. Это снижает общую эмоциональную чувствительность».

Когда без помощи не обойтись

Психиатр подчеркивает, что если раздражение стало постоянным спутником и мешает жить, это серьезный сигнал.

«Если вы постоянно чувствуете внутреннее напряжение, испытываете тревогу или уже находитесь в депрессии и не можете контролировать свои реакции — это сигнал к тому, что стоит обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру».

Она пояснила, что за внешним раздражением могут скрываться более глубокие проблемы, такие как невроз, хронический стресс или посттравматическое стрессовое расстройство.

Главный вывод, который делает Антонова, звучит обнадеживающе:

«Помните: раздражение — это не признак слабости, это сигнал о том, что нужно больше внимания уделить себе».

