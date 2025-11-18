Группировка «Восток» освободила почти полторы тысячи квадратных километров с начала года

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Доклад командования подтвердил расширение контроля подразделений и результаты применения новых систем.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группировка «Восток» освободила более 1,4 тыс. кв. км с начала 2025 года

Генерал-полковник Андрей Иванаев 18 ноября сообщил министру обороны России Андрею Белоусову, что группировка "Восток" с начала 2025 года освободила более 1400 квадратных километров в зоне спецоперации. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Командующий группировкой Восток генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны, что с начала текущего года силами группировки освобождено более 1400 квадратных километров», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, увеличение темпов продвижения российских войск обеспечивается ростом числа расчетов беспилотных систем. Начальник управления войск БпС группировки Восток уточнил, что FPV-перехватчики за последнее время уничтожили свыше 900 дронов противника.

Также отмечается, что подразделения радиоэлектронной борьбы проводят испытания новой автоматизированной системы управления РЭБ. Она должна вдвое сократить время на обработку и анализ данных о применении ВСУ ударных беспилотников, что позволит ускорить принятие решений на передовой.

По информации Минобороны, Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки Восток. В их числе — командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев, получивший медаль Золотая звезда.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что бойцы 7-й отдельной мотострелковой бригады освободили Платоновку в ДНР, что позволило российским подразделениям взять под полный контроль дорогу Северск – Красный Лиман, важный логистический маршрут ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
Путин провел встречу с главой МИД Индии
20:01
Компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной в РФ
19:50
В Берлине представили трансгендерную* постановку «Руслана и Людмилы»
19:45
Группировка «Восток» освободила почти полторы тысячи квадратных километров с начала года
19:40
На «Балтийском заводе» заложили новый атомный ледокол «Сталинград»
19:30
«Совершенно невыносимо и больно»: Жора Крыжовников про детство без мамы

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году