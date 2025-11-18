Группировка «Восток» освободила почти полторы тысячи квадратных километров с начала года

Группировка «Восток» освободила более 1,4 тыс. кв. км с начала 2025 года

Генерал-полковник Андрей Иванаев 18 ноября сообщил министру обороны России Андрею Белоусову, что группировка "Восток" с начала 2025 года освободила более 1400 квадратных километров в зоне спецоперации. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Командующий группировкой Восток генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны, что с начала текущего года силами группировки освобождено более 1400 квадратных километров», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, увеличение темпов продвижения российских войск обеспечивается ростом числа расчетов беспилотных систем. Начальник управления войск БпС группировки Восток уточнил, что FPV-перехватчики за последнее время уничтожили свыше 900 дронов противника.

Также отмечается, что подразделения радиоэлектронной борьбы проводят испытания новой автоматизированной системы управления РЭБ. Она должна вдвое сократить время на обработку и анализ данных о применении ВСУ ударных беспилотников, что позволит ускорить принятие решений на передовой.

По информации Минобороны, Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки Восток. В их числе — командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев, получивший медаль Золотая звезда.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что бойцы 7-й отдельной мотострелковой бригады освободили Платоновку в ДНР, что позволило российским подразделениям взять под полный контроль дорогу Северск – Красный Лиман, важный логистический маршрут ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.