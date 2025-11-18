Развитие взаимовыгодного партнерства с Пакистаном является одним из приоритетов российской политики в регионе Южной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

«Наши отношения продолжают активно развиваться. У нас общие подходы к большинству ключевых международных проблем», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что Москва и Исламабад поддерживают тесное взаимодействие в различных международных форматах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и ООН, где, по его словам, «в последнее время происходят весьма неоднозначные события».

«(Об этом. — Прим. ред.) я рассчитываю тоже сегодня с вами поговорить, учитывая, что Пакистан является непостоянным членом Совета Безопасности (ООН. — Прим. ред.)», — добавил глава МИД России.

