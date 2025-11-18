Лавров: партнерство с Пакистаном — приоритет России


Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Москва и Исламабад поддерживают тесное взаимодействие в различных международных форматах.

Лавров заявил о приоритетности связей с Пакистаном

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Развитие взаимовыгодного партнерства с Пакистаном является одним из приоритетов российской политики в регионе Южной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

«Наши отношения продолжают активно развиваться. У нас общие подходы к большинству ключевых международных проблем», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что Москва и Исламабад поддерживают тесное взаимодействие в различных международных форматах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и ООН, где, по его словам, «в последнее время происходят весьма неоднозначные события».

«(Об этом. — Прим. ред.) я рассчитываю тоже сегодня с вами поговорить, учитывая, что Пакистан является непостоянным членом Совета Безопасности (ООН. — Прим. ред.)», — добавил глава МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саудовская Аравия и Пакистан заключили договор о взаимной обороне: теперь любое нападение на одну из сторон будет рассматриваться как агрессия против обеих стран.

