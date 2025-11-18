Путин провел встречу с главой МИД Индии

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений в рамках работы межправительственной комиссии.

Путин провел встречу с главой МИД Индии

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 18 ноября провел встречу в Москве с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Об этом сообщает сайт Кремля.

Переговоры состоялись в рамках работы Межправительственной российско-индийской комиссии, которая отвечает за развитие двустороннего сотрудничества в экономике, науке, технологиях и культуре. Со стороны России в обсуждении участвовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников и заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Ранее в этот же день помощник президента РФ Николай Патрушев провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в морской сфере, а также подготовку к российско-индийскому саммиту, который планируется провести в начале декабря в индийской столице.

Встреча в Москве позволила уточнить текущие приоритеты двусторонних отношений и обсудить шаги по укреплению стратегического партнерства между Россией и Индией на ближайший период.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
Путин провел встречу с главой МИД Индии
20:01
Компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной в РФ
19:50
В Берлине представили трансгендерную* постановку «Руслана и Людмилы»
19:45
Группировка «Восток» освободила почти полторы тысячи квадратных километров с начала года
19:40
На «Балтийском заводе» заложили новый атомный ледокол «Сталинград»
19:30
«Совершенно невыносимо и больно»: Жора Крыжовников про детство без мамы

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году