Путин провел встречу с главой МИД Индии

Президент России Владимир Путин 18 ноября провел встречу в Москве с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Об этом сообщает сайт Кремля.

Переговоры состоялись в рамках работы Межправительственной российско-индийской комиссии, которая отвечает за развитие двустороннего сотрудничества в экономике, науке, технологиях и культуре. Со стороны России в обсуждении участвовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников и заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Ранее в этот же день помощник президента РФ Николай Патрушев провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в морской сфере, а также подготовку к российско-индийскому саммиту, который планируется провести в начале декабря в индийской столице.

Встреча в Москве позволила уточнить текущие приоритеты двусторонних отношений и обсудить шаги по укреплению стратегического партнерства между Россией и Индией на ближайший период.

