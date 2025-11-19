Саудовская Аравия инвестирует в экономику США 600 миллиардов долларов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом в Вашингтоне.

Соглашение между странами достигли в рамках обсуждения масштабной сделки по поставке Саудовской Аравии 48 истребителей пятого поколения F-35. Встреча прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп поблагодарил саудовского кронпринца, которого считает своим давним другом и чрезвычайно уважаемым человеком. Президент США отметил, что гордится проделанной им работой, а также выразил надежду на увеличение инвестиций до триллиона долларов, добавив, что над этим ему «придется поработать».

Помимо этого, глава Белого дома объявил о достижении принципиальной договоренности с Саудовской Аравией по оборонному соглашению между двумя странами. В свою очередь, Мухаммед бен Салман подтвердил готовность инвестировать в американскую экономику.

