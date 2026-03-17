Трамп призвал расследовать расходование Украиной направленных США средств

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести расследование расходования средств, которые Вашингтон до этого выделил Киеву как помощь. Об этом он сообщил журналистам в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

По словам американского лидера, США в данный момент больше не предоставляют Украине финансовую помощь напрямую. Он отметил, что теперь Киев приобретает вооружение у Вашингтона за полную стоимость.

При этом Трамп подчеркнул, что при предыдущей администрации во главе с 46-м президентом США Джо Байденом Украине были переданы значительные суммы на закупку вооружений. По его оценке, речь может идти о 350–400 миллиардах долларов. Президент США счел необходимым разобраться, как именно были использованы эти средства.

Также Трамп заявил, что без поддержки Вашингтона Украина могла бы потерпеть поражение в самом начале конфликта. Одновременно он отметил, что происходящее на Украине напрямую не представляло угрозы для США.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что США нет необходимости работать с Европой по вопросу Украины. Американский лидер отметил, что несмотря на это страна работает в указанном направлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.