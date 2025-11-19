FT: НАТО сократит время переброски войск к границам России с 45 до трех дней

Запад тем временем продолжает разыгрывать карту нарастающей угрозы со стороны России. Как сообщает сегодня Financial Times, НАТО хочет сократить в 15 раз время переброски своих войск с запада на восточный фланг, то есть к нашим границам.

Сейчас такая операция может занять 45 суток. Но альянс замахнулся на марш-бросок сроком от трех до пяти дней. И тут же признал, что инфраструктура к таким маневрам просто не готова. В Старом Свете хлипкие и узкие мосты, сложная дорожная ситуация и отвратительная организация железнодорожного движения.

Хотя, если учесть, что пишут об этом британцы, становится понятно, как мнимой угрозой со стороны России Европа пытается оправдать растущие словно на дрожжах военные бюджеты.

